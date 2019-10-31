Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРаскрыт секрет феноменального роста экономики Украины

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Сразу оговоримся: по итогам текущего года ВВП Украины имеет все шансы вырасти больше чем на три процента. Текущий прогноз Минэкономразвития Украины составляет 3,2%.
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Происшествия

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
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РБК вчера в 04:42
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