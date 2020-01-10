Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыт секрет кардигана Путина

Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Свитер изготовлен итальянским брендом Loro Piana. Товар на сайте компании заметили корреспонденты «Ленты.ру».
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Раскрыт секрет рождественского кардигана Путина

Piter.tv14:04

Раскрыта стоимость рождественского кардигана Путина

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СМИ: Владимир Путин появился на рождественской службе в кардигане Loro Piana

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Стоимость молочного кардигана Путина оценили в двести тысяч рублей

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ФедералПресс04:05

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru03:31
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

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Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
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Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
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