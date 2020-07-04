Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРаскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК03:00

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Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

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Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

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Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

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Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

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Специалист раскрыл причину низкой смертности от COVID-19 в ФРГ

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Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Lenta.ru04:07

Эксперт назвал причину низкой смертности от коронавируса в Германии

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Известия вчера в 02:36
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В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
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Политика

США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

Утро.ru вчера в 03:50
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Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
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Известия вчера в 20:43
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На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

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REGNUM вчера в 03:48
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Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
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