Коронавирус
Газета.RuРаскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог. По его мнению, в России могут начать ослабевать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, когда доля переболевших вирусом людей составит 25–30% населения.
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Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19.Известия17:01
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Вирусолог назвал срок появления реально действующего лекарства от COVID-19
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