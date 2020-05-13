с чего всё началось

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог. По его мнению, в России могут начать ослабевать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, когда доля переболевших вирусом людей составит 25–30% населения.

Общество Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования. 1

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,8K

Происшествия США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. 24

Общество Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда». 47

Наука Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков Используя свою разработку, ученые уже смогли выявить десять новых аутоиндуцирующие пептидов — столько же, сколько всего было известно до настоящего времени.

Космос SpaceX презентовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon с МКС Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выпустила браузерный симулятор, в котором можно попробовать состыковать корабль Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,3K

Экономика Забайкалье планирует взять 5 млрд рублей коммерческих кредитов Власти Забайкальского края намерены привлечь более 5 млрд рублей коммерческих кредитов для сокращения дефицита бюджета и погашения долгов, сообщило 12 мая информагентство «Интерфакс».

Происшествия Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности. 22

Общество Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.

Здоровье Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии возросло до 659 В Бурятии за прошедшие сутки лабораторно подтвердились 39 случаев коронавируса, таким образом общее число инфицированных достигло 659, сообщает Минздрав республики в понедельник, 11 мая. 54

Политика Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской Республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 49

Общество Раскрыта опасность покупок через интернет Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 2,7K

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 1,1K

Экономика АЛРОСА почти остановила продажу алмазов Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта. 2