Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРаскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог. По его мнению, в России могут начать ослабевать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, когда доля переболевших вирусом людей составит 25–30% населения.
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с чего всё началось

«Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19»

Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19.
Известия17:01

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Вирусолог назвал срок появления реально действующего лекарства от COVID-19

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«Известия»: эффективный препарат от COVID-19 появится осенью

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«Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19»

Известия17:01

Вирусолог назвал дату создания реально действующего лекарства от CoViD-19

Life.ru18:32

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

Газета.Ru18:31

Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19

РИА Новости17:47

В России обозначили сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

Lenta.ru18:36
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Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

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Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион

В США гитару Курта Кобейна выставили на аукцион, передает ОТР. Организаторы оценили ее почти в миллион долларов.
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Организатор хосписа, сгоревшего с людьми в Красногорске, арестован

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В США у детей с коронавирусом выявили новые нехарактерные симптомы

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Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

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Экономика

СМИ предложено включить в список наиболее пострадавших отраслей

Комитет Госдумы по информполитике предложил правительству РФ включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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Технологии

Ученые Ирана создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд

В Иране ученые смогли создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус можно выявить за полминуты.
Аргументы недели 13:43
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Музыка

12 мая стартует «Евровидение-2020» в режиме онлайн

Live24 07:50
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Здоровье

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Lenta.ru 19:14
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
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Армия и оружие

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
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Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru вчера в 06:45
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
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Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
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Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
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Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона

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Василий Уткин о фонде Гафарова: «Ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги»

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Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
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«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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Общество

В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 11:31
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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Космос

Астрономы обнаружили слои дымки над шестиугольным вихрем Сатурна

Астрономы проанализировали снимки гигантского шестиугольного вихря на Сатурне, сделанные межпланетной станцией «Кассини», и обнаружили над ним систему из нескольких слоев дымки.
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Здоровье

AP: в США импортируют контрафактные маски N95

Медицинские респираторные маски N95, партия которых была доставлена в марте в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния), являются контрафактными.
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Происшествия

В Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия погибли ее пациенты

На улицу были эвакуированы 150 человек. Утром во вторник, 12 мая, на севере Петербурга произошел пожар в больнице Святого Георгия.
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