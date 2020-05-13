с чего всё началось

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог. По его мнению, в России могут начать ослабевать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, когда доля переболевших вирусом людей составит 25–30% населения.

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса. 12

Музыка Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион В США гитару Курта Кобейна выставили на аукцион, передает ОТР. Организаторы оценили ее почти в миллион долларов. 9

Здоровье В США у детей с коронавирусом выявили новые нехарактерные симптомы Глава расположенного по соседству штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прошлую субботу сообщил, что трое инфицированных коронавирусом детей скончались от осложнений, которые не являются характерными для COVID-19. 8

Экономика СМИ предложено включить в список наиболее пострадавших отраслей Комитет Госдумы по информполитике предложил правительству РФ включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. 6

Общество Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии. 23

Экономика Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. 380

Общество В Красноярском крае вводят масочный режим Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим. 69

Политика В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша» Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети. 33

Хоккей Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.

Общество В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Космос Астрономы обнаружили слои дымки над шестиугольным вихрем Сатурна Астрономы проанализировали снимки гигантского шестиугольного вихря на Сатурне, сделанные межпланетной станцией «Кассини», и обнаружили над ним систему из нескольких слоев дымки. 2

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1,7K

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 33

Здоровье AP: в США импортируют контрафактные маски N95 Медицинские респираторные маски N95, партия которых была доставлена в марте в международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния), являются контрафактными.