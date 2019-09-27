Футбол
Политическая ЭкспертизаРаскрыта будущая зарплата Мамаева в ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев, буквально на днях вышедший из колонии по УДО, скоро подпишет контракт с клубом «Ростов». Журналисты со ссылкой на источники пишут, что его зарплата составит 600 тысяч евро в год.
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Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Общество
В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах
В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир.
Известия 02:33
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Футбол
«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
Спорт-Экспресс 05:17
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бомбардир.ру 06:13
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Политика
В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
ФАН 06:23
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко сделал заявление о состоянии Николая Расторгуева после пересадки почки
Экспресс газета 05:01
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
«Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.
Российская газета 03:33
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Наука
В России разработали новый способ восстановления оксида графена
Российские ученые из межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана изобрели способ локального контролируемого восстановления оксида графена с помощью лазерного излучения.
Индикатор вчера в 13:25
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv вчера в 02:57
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
Общество
Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября.
Известия 25 сентября в 08:09
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Космос
Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla
Популярная механика вчера в 05:20
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06