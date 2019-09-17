Политика
Lenta.ruРаскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.РБКвчера в 18:20
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