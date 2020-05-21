Армия и оружие
Lenta.ruРаскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии
18 мая стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких силовиков выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) с авиабазы у Триполи. Эта база имела большое стратегическое значение для Хафтара: ее использовали в операции по взятию столицы Ливии.
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Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
RuNews24.ru 15:24
Здоровье
Секрет похудения Петра Порошенко раскрыт
Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет экс-президента Украины Петра Порошенко, информация размещена на сайте издания.
Live24 12:29
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
Общество
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 13:03
Политика
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал возможную дату проведения референдума по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 15:20
Политика
Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Москва, 21 мая 2020, 12:20 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
REGNUM 05:20
Общество
Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой
Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
РИА Новости 16:08
Космос
Новая гравитационно-волновая модель показывает нейтронные звезды в лучшем виде
Модель показывает, что внутренние колебания звезды могут быть измерены непосредственно по одному сигналу гравитационной волны.
AstroNews.ru 15:15
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН 13:35
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Роспотребнадзор разрешит детям отдыхать в летних лагерях без масок
ИА Красная Весна 08:25
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости 15:18
Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском 07:39
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Армия и оружие
Эсминец Zumwalt впервые испытал свои пушки Mark 46 MOD 2
Эсминец Zumwalt впервые испытал свои 30-миллиметровые пушки на основе Bushmaster II: это произошло примерно через год после того, как пару орудий установили на корабль.
Naked Science 08:53
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
Камский автозавод запустил продажи флагманского тягача КамАЗ-54901, который венчает новую линейку К5.
Авторамблер 07:15
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58