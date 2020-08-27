Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. И кстати, оказалось, это так страшно сначала... Прям трусила. Мы же, девочки, сейчас в макияже — как в броне. Все время защищаемся. Нас такими видят только близкие, родители и любимые мужчины с утра пораньше.

Лиза Арзамасова Российская актриса