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Ридус
Ридус

Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию "Ъ" с помощью источников в медицинских кругах удалось восстановить последовательность действий врачей при транспортировке из России в Германию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предположительно получившего тяжелейшее отравление при пока до конца не выясненных обстоятельствах.
Коммерсантъвчера в 12:17
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: Немецкие медики не торопились вывозить Навального

Национальная служба новостей05:01
Эхо Москвы

Жданов: В хронологии оказания помощи и вывоза Навального «Коммерсантъ» допустил множество неточностей

Эхо Москвы03:59
Lenta.ru

Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Lenta.ruвчера в 14:00
URA.Ru

Ъ: немецкие врачи не хотели торопиться с перевозкой Навального

URA.Ru03:50
RuNews24.ru

Стало известно, как происходила транспортировка Навального в Германию

RuNews24.ruвчера в 15:13
News.ru

Раскрыта хроника вывоза Навального из России в Германию

News.ru03:13
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Коммерсантъвчера в 12:17

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Около 70 застройщиков обанкротились в России с начала года

"С начала года в России обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 млн кв. м. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с портфелем в 2 млн кв. м", - сказал Выломов на деловом завтраке "Застройщики vs Покупатели: в поисках баланса".
Интерфакс04:49
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне.
Александр Лукашенко
РБК05:29
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна коронавируса

Несмотря на оптимистичную статистику российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает предупреждать о наступлении второй волны заболеваемости.
Цензуры.Нетвчера в 10:06
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Татьяна Навка прокомментировала слухи о своей беременности

Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили и спросили, прежде чем что-то публиковать. А есть такие, которые ради хайпа и сенсации гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации…
Татьяна Навка
Вести.Ruвчера в 15:22
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Елизавета Арзамасова показала фанатам фото без макияжа

Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. И кстати, оказалось, это так страшно сначала... Прям трусила. Мы же, девочки, сейчас в макияже — как в броне. Все время защищаемся. Нас такими видят только близкие, родители и любимые мужчины с утра пораньше.
Лиза Арзамасова
Российская актриса
Актуальные Новости01:49
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«Зенит» после поражения назвал футболистов «Динамо» сборной по регби

Встреча "Зенита" и "Динамо" в рамках пятого тура российской Премьер-лиги завершилась победой москвичей со счетом 1:0. После пяти туров действующий чемпион "Зенит" идет на первом месте в таблице с 12 очками.
РИА Новости02:34
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В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20