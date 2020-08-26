Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию
Стала известна хроника транспортировки оппозиционера Алексея Навального из России в Германию. Ее удалось узнать «Коммерсанту», который пообщался с источниками в медицинских кругах.В источнике
С чего всё началось
Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию
Из хроники событий 21 и 22 августа следует, что медики, экстренно прилетевшие за пациентом Навальным, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы, фактически отложив вылет на несколько часов.
Коммерсантъвчера в 12:17
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Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию
Коммерсантъвчера в 12:17