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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Стала известна хроника транспортировки оппозиционера Алексея Навального из России в Германию. Ее удалось узнать «Коммерсанту», который пообщался с источниками в медицинских кругах.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Из хроники событий 21 и 22 августа следует, что медики, экстренно прилетевшие за пациентом Навальным, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы, фактически отложив вылет на несколько часов.
Коммерсантъвчера в 12:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Жданов: В хронологии оказания помощи и вывоза Навального «Коммерсантъ» допустил множество неточностей

Эхо Москвы03:59
News.ru

Раскрыта хроника вывоза Навального из России в Германию

News.ru03:13
Коммерсантъ

Восстановлена хроника транспортировки Алексея Навального из России в Германию

Коммерсантъвчера в 12:17
Царьград

За 44 часа - 59 анализов: Как искали причину комы Навального в Омске

Царьградвчера в 16:12
RuNews24.ru

Стало известно, как происходила транспортировка Навального в Германию

RuNews24.ruвчера в 15:13
Lenta.ru

Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию

Lenta.ruвчера в 14:00
URA.Ru

Немецкие врачи не хотели торопиться с перевозкой Навального

URA.Ru03:50

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Возможные места отравления Навального в Томске связаны с властями и силовиками

Собеседники Тайги.инфо в Томске уверены, что Xander Hotel связан с сотрудниками ФСБ, поэтому ведомство могло полностью контролировать всё, что происходит в гостинице в момент визита Навального.
Тайга.инфовчера в 08:15
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