Общество
Lenta.ruРаскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
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с чего всё началось
Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев.РБК09:16
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Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
В Белграде открыли бронзовый бюст Примакова
Вести.Ru 11:10
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие
В США назвали причины отставания от России в системах РЭБ
Российские системы РЭБ превосходят американские, а подготовка американских военных к противостоянию в радиоэлектронной борьбе слишком проста и не соответствует требованиям.
Военное обозрение 02 ноября в 09:49
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Технологии
Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ
По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews вчера в 05:30
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Культура
Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству
Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну.
Piter.tv 11:14
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК вчера в 13:07
Политика
Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к отопительному сезону.
RT на русском 16:39
Политика
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru 10:39
Общество
В деятельности главного московского единоросса коррупции не нашли
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, в 2012-2013 годах Метельский действительно был участником ряда юридических лиц, но позднее вышел их них в связи с избранием в Московскую городскую Думу, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 03:40
Происшествия
В Москве убит начальник Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Один из погибших – руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Москва 24 02 ноября в 11:22