Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
Читать в источнике
Комментировать199
с чего всё началось

Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев.
РБК09:16

Подробнее о событии

Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

РБК09:16

РБК: расстрелявший сослуживцев в Забайкалье ранее нарушал правила обращения с оружием

Коммерсантъ10:13

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru10:08

Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, уже направлял на солдат оружие

URA.Ru09:52

Стали известны детали личной характеристики срочника расстрелявшего сослуживцев

Газета.Ru12:02

Расстрелявший сослуживцев солдат и до трагедии направлял на других оружие

Эхо Москвы11:00

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню солдата: конфликтен и тщеславен

Life.ru11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Происшествия

На Урале пациентке больницы помыли лицо половой тряпкой

URA.Ru 10:31
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Авто

Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

32CARS.ru 01:36
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика

В Белграде открыли бронзовый бюст Примакова

Вести.Ru 11:10
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Футбол

Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие

В США назвали причины отставания от России в системах РЭБ

Российские системы РЭБ превосходят американские, а подготовка американских военных к противостоянию в радиоэлектронной борьбе слишком проста и не соответствует требованиям.
Военное обозрение 02 ноября в 09:49
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Технологии

Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews вчера в 05:30
Политика

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Культура

Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству

Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну.
Piter.tv 11:14
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК вчера в 13:07
Политика

Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к отопительному сезону.
RT на русском 16:39
Политика

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»

RuNews24.ru 10:39
Общество

В деятельности главного московского единоросса коррупции не нашли

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, в 2012-2013 годах Метельский действительно был участником ряда юридических лиц, но позднее вышел их них в связи с избранием в Московскую городскую Думу, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 03:40
Происшествия

В Москве убит начальник Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев

Один из погибших – руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Москва 24 02 ноября в 11:22
Хоккей

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ

РИА Новости 11:11
Главное