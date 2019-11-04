Общество
Lenta.ruРаскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
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с чего всё началось
Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев.РБК09:16
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Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий
«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.
RT на русском вчера в 23:59
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество
Гендиректор McDonald’s уволен из-за романа с сотрудницей
Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц.
Ведомости 04:44
Шоу-бизнес
Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль
Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
Molnet.ru 03:25
Футбол
Азмун выразил надежду, что сможет выступать за «Зенит» долгие годы
RT на русском 05:48
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Футбол
Бакаев прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Арсенал»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.
Спорт-Экспресс 13:14
Общество
Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов
Аргументы и Факты 10:24
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Спорт
Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября
Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:45
Здоровье
Медики рассказали, как можно похудеть на картошке
При правильном употреблении овощ нормализует уровень сахара в крови и способствует похудению, а также защищает от развития опухолей и воспалений, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда 00:25
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Армия и оружие
Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ
Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
ФАН 12:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью и мужем повеселилась в парке развлечений
Знаменитые мама и папа все свободное время посвящают любимому ребенку. Так, звездная семья отправилась в детский парк развлечений.
Летидор 06:20
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
Фигурное катание
Загитова отписалась от бывшей ученицы Тутберидзе после критики
Спорт день за днем 06:50