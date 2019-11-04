Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
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с чего всё началось

Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев.
РБК09:16

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Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

РБК09:16

РБК: расстрелявший сослуживцев в Забайкалье ранее нарушал правила обращения с оружием

Коммерсантъ10:13

Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, уже направлял на солдат оружие

URA.Ru09:52

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru10:08

Стали известны детали личной характеристики срочника расстрелявшего сослуживцев

Газета.Ru12:02

Расстрелявший сослуживцев солдат и до трагедии направлял на других оружие

Эхо Москвы11:00

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню солдата: конфликтен и тщеславен

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Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
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