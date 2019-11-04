Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев.

с чего всё началось

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий «Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Общество Гендиректор McDonald’s уволен из-за романа с сотрудницей Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц.

Шоу-бизнес Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Футбол Бакаев прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Арсенал» Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.

Спорт Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.

Здоровье Медики рассказали, как можно похудеть на картошке При правильном употреблении овощ нормализует уровень сахара в крови и способствует похудению, а также защищает от развития опухолей и воспалений, пишет «МедикФорум».

Футбол Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.

Футбол Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг» Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.

Армия и оружие Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с дочерью и мужем повеселилась в парке развлечений Знаменитые мама и папа все свободное время посвящают любимому ребенку. Так, звездная семья отправилась в детский парк развлечений.

Недвижимость Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.