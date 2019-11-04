Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
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с чего всё началось

Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев.
РБК09:16

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Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

РБК09:16

РБК: расстрелявший сослуживцев в Забайкалье ранее нарушал правила обращения с оружием

Коммерсантъ10:13

Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, уже направлял на солдат оружие

URA.Ru09:52

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru10:08

Стали известны детали личной характеристики срочника расстрелявшего сослуживцев

Газета.Ru12:02

Расстрелявший сослуживцев солдат и до трагедии направлял на других оружие

Эхо Москвы11:00

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню солдата: конфликтен и тщеславен

Life.ru11:25
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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РБК 12:04
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
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Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

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Известия 12:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

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Джикия: пропустили нелепый гол от «Арсенала», а сами не смогли забить

Футболисты московского "Спартака" в матче 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" пропустили нелепый гол, а сами не смогли реализовать свои моменты, заявил капитан "красно-белых" Георгий Джикия.
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Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном

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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
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Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
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Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора

Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

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США удалось заглушить радары российских С-400.
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Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
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Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

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Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
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Политика

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Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
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Фильм «Семейка Адамс» возглавил российский прокат в выходные

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Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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Kojima Productions займется производством фильмов

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима сообщил, что в будущем его студия Kojima Productions начнет снимать фильмы.
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

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