Армия и оружие
Lenta.ruРаскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров.РБК09:16
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