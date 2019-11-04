Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров.

с чего всё началось

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.

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