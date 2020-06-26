Общество

Газета.RuГазета.RuРаскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия", который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в Техасе. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Правоохранителем оказался Майкл Аскью, который с 2011 года женат на россиянке из Хабаровска.
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с чего всё началось
На странице Аскью в Facebook
 указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.
Lenta.ru10:13

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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Взгляд.ру11:21

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru12:22

Нашёлся полицейский с татуировкой «Россия», чьё фото стало вирусным после протестов в США

Life.ru12:21

Раскрыта личность «русского агента», найденного в рядах полиции США

РЕН ТВ11:39

В Сети раскрыли личность «русского агента» с протестов в США

РИА Новости15:43

Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Комсомольская правда11:01

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru10:13
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Общество

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Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе

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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
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В США три человека умерли после употребления антисептика

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РБК 19:53
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В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

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Армия и оружие

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Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
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Общество

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Политика

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Авто

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Общество

ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии

Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

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В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

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Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
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