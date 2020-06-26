с чего всё началось

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия", который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в Техасе. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Правоохранителем оказался Майкл Аскью, который с 2011 года женат на россиянке из Хабаровска.

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,7K

Политика Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. 502

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 463

Происшествия В США три человека умерли после употребления антисептика В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук. 5

Армия и оружие Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. 2

Общество В Госдуме предложили защитить права антипрививочников Депутаты предложили ввести наказание в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей на нарушение данного права для депутатов и должностных лиц. 64

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,1K

Политика Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 867

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 57

Авто Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо» УАЗ решил отказаться от топового внедорожника в связи с нехваткой средств, информирует в пятницу, 26 июня, «АвтоВзгляд», опираясь на свои источники на предприятии. 58