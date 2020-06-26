с чего всё началось

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия", который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в Техасе. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Правоохранителем оказался Майкл Аскью, который с 2011 года женат на россиянке из Хабаровска.

Здоровье Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания. 43

Футбол «Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.

Общество Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. 1,1K

Фигурное катание Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера по фигурному катанию Россиянка Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру по фигурному катанию минувшего сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ISU. 1

Технологии Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем» Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».

Политика Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.

Кино Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.

Происшествия В деле об убийстве соратника Басаева появился второй подозреваемый Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили второго возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. 21

Политика Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что все все цифры указывают на стремительное восстановление экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Fox News.

Общество Автографы Тобивана выросли в цене в десять раз Цены выросли и на другие предметы с автографом комментатора. 25 июня Тобивана обвинили в сексуальных домогательствах.

Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 31

Энергетика ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория. 30

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 63