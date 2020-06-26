Общество

ИзвестияИзвестияРаскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователи Сети смогли установить личность американского полицейского с татуировкой «Россия», который обеспечивал безопасность на акциях протеста в США.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось
На странице Аскью в Facebook
 указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.
Lenta.ru10:13

Подробнее о событии

Раскрыта личность «русского агента», найденного в рядах полиции США

РЕН ТВ11:39

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru12:22

Нашёлся полицейский с татуировкой «Россия», чьё фото стало вирусным после протестов в США

Life.ru12:21

Раскрыта личность «русского агента» с протестов в США

РИА Новости15:43

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Взгляд.ру11:21

Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Комсомольская правда11:01

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru10:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Новые автомобили 12:05
30
Общество

Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Даллас, США, 25 июня 2020, 06:06 — REGNUM В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата.
REGNUM 24 июня в 23:06
74
Наука

На Солнце обнаружили новые частицы

Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO.
ИнфоСМИ 14:03
18
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
3,2K
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
18
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
521
Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
43
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
1,6K
Авто

России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году

России предложили отказаться от автомобильного топлива из нефтепродуктов к 2030 году.
ИА Красная Весна 10:36
351
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
92
Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике.
News.ru вчера в 14:09
53
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
2,9K
Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Windows для Mac на базе ARM-чипов

По словам Microsoft, компания решила лицензировать Windows 10 on ARM только для OEM-производителей.
MobiDevices вчера в 04:57
3
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
677
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
1,7K
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
9
Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Свободная Пресса 20:24
1
Общество

Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости 20:50
Космос

Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр

Live24 06:19
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
43
Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
4
Гаджеты

Samsung Galaxy A51s 5G получит процессор Snapdragon 765G

Дни24 09:30
Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 16:59
293
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

Интерфакс 17:32
14
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
16
Авто

АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan

Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS, а точнее ее новая модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 05:15
46
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
2,1K
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
214
Футбол

«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

РБК 11:41
1
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное