Общество

ИзвестияИзвестияРаскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователи Сети смогли установить личность американского полицейского с татуировкой «Россия», который обеспечивал безопасность на акциях протеста в США.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось
На странице Аскью в Facebook
 указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.
Lenta.ruвчера в 10:13

Подробнее о событии

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

РИА Новостивчера в 15:43

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ruвчера в 12:22

Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Комсомольская правдавчера в 11:01

Раскрыта личность «русского агента», найденного в рядах полиции США

РЕН ТВвчера в 11:39

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Взгляд.рувчера в 11:21

Нашёлся полицейский с татуировкой «Россия», чьё фото стало вирусным после протестов в США

Life.ruвчера в 12:21

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ruвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК 25 июня в 18:03
8
Авто

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
874
Политика

Косово отказалось от участия в Вашингтоне в переговорах с Сербией

Напомним: накануне президенту Косово Хашиму Тачи в Гааге предъявили обвинение в военных преступлениях в 1998–1999 годах.
МонаВиста 25 июня в 05:53
32
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
2,8K
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
27
Общество

Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
133
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Общество

В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели.
Российская газета 01:22
130
Общество

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
485
Происшествия

Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми

В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
3
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
133
Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
597
Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
10
Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
28
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
345
Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
1
Общество

Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года

Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
RT на русском 01:20
5
Политика

В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета вчера в 11:34
241
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 112 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 27 июня выявлено 112 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:25
1,1K
Общество

Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
11
Футбол

Мостовой: где был Заболотный в матче с «Ахматом»? Это не детской команде забивать

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой жёстко отозвался о качестве игры «Сочи» в гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
Metaratings вчера в 14:25
Авто

В России снизились цены на автомобили с пробегом

"Ныне средняя цена автомобилей, входящих в ТОП-20, соответствует 715 000 рублей, а в первый весенний месяц этот показатель был равен 720 000 рублей", - отметил эксперт в интервью Autonews.
Новые автомобили 25 июня в 09:45
42
Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля будут увеличены выплаты для пенсионеров, которые появляются опекунами или попечителями детей до 18 лет.
Территория новостей 01:50
4
Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург 25 июня в 05:41
22
Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак

Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
Evo-rus.com вчера в 15:23
47
Общество

Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
31
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
82
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
12
Кино

Свежий фан-арт: как смотрится Крис Эванс в роли Человека-паука

Киноафиша России 24 июня в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное