Общество
Lenta.ruРаскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.
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с чего всё началось
На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.Lenta.ru10:13
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Футбол
Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с «Крыльями»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 24-го тура российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" (2:1).
Вести.Ru 16:55
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Игры
Авторы «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» выпустили обновление впервые за 13 лет
Для «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла бета-версия патча pre 1.0007 — это первое официальное обновление игры за последние 13 лет.
CyberSport.ru 12:50
Общество
Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей
Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Футбол
Зарплата в 1 400 000 рублей в месяц? Такой игрок есть в «Енисее»
Спорт-Экспресс 12:23
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Общество
Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны
Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Известия 15:29
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Политика
Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.
Коммерсантъ 16:42
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Финансы
МВФ одобрил выдачу Египту кредита на борьбу с коронавирусом
По информации МВФ, речь идет о выделении 5,2 млрд долларов, которые власти Египта смогут потратить на борьбу с коронавирусом нового типа.
ИА Красная Весна 16:46
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru 16:07
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58