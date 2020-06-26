с чего всё началось

Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 1,9K

Футбол Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с «Крыльями» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 24-го тура российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" (2:1).

Кино Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.

Общество Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. 24

Здоровье Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,5K

Общество Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 57

Политика Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.

Происшествия Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Автоспорт «Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме "Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 357

Финансы МВФ одобрил выдачу Египту кредита на борьбу с коронавирусом По информации МВФ, речь идет о выделении 5,2 млрд долларов, которые власти Египта смогут потратить на борьбу с коронавирусом нового типа.

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 20

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,1K