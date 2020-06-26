«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Как отмечает директор, он уверен практически на сто процентов, что команде будет засчитано техническое поражение, так как организации некому защищать цвета клуба, так как молодежный состав только сдал тесты, поэтому результаты получить они не успеют, а, следовательно, не смогут выступить в матче.