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Lenta.ruLenta.ru

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.В источнике
С чего всё началось
На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.
Lenta.ru10:13
Подробнее о событии

В Сети раскрыли личность полицейского в США с татуировкой «Россия»

Московский Комсомолец13:44

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Взгляд.ру11:21

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

News.ru11:57

Раскрыта личность «русского агента», найденного в рядах полиции США

РЕН ТВ11:39

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru12:22

Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Комсомольская правда11:01

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru10:13
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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru14:01
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:55
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Упоминание Ведьмак 3 найдено в Cyberpunk 2077

На одной из обложек внутриигрового журнала обнаружена Цири Уже в начале Cyberpunk 2077 можно встретить пасхалку из «Ведьмака 3». Её обнаружили журналисты издания GameSpot, которые недавно тестировали пролог игры.
Городской портал Новый Нижний05:00
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«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Как отмечает директор, он уверен практически на сто процентов, что команде будет засчитано техническое поражение, так как организации некому защищать цвета клуба, так как молодежный состав только сдал тесты, поэтому результаты получить они не успеют, а, следовательно, не смогут выступить в матче.
CT news11:07
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