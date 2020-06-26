Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.В источнике
С чего всё началось
На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете; в качестве обложки профиля уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.
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