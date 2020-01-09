Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРаскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

В ответе ГВСУ на запрос «Ведомостей» говорится, что рядовой Мухатов проходил службу в том же подразделении военной части, что и Шамсутдинов. В настоящее время он является подозреваемым в уголовном деле о неуставных отношениях. Других подробностей дела в ГВСУ не сообщили.
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с чего всё началось

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова.
Ведомостивчера в 11:13

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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Ведомостивчера в 11:13

Рядовой подозревается в неуставных отношениях в части в Забайкалье, где произошла стрельба

ТАССвчера в 12:39

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового

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Раскрыто имя сослуживца Шамсутдинова, подозреваемого в неуставных отношениях

Интерфаксвчера в 12:30

В деле об издевательствах над срочником Шамсутдиновым появился первый обвиняемый

URA.Ruвчера в 12:51

«Ведомости»: следствие назвало имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Znak.comвчера в 12:48
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Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
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Сегодня, 10 января 2020 года, стартует реализация программы «Земский учитель». Данная программа привлечет в Брянскую область 7 педагогов.
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Экономика

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Экономика

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