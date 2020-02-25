Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
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Один из обвиняемых в отравлении болгарского оружейника работал в российском представительстве ВТО в Женеве

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Bellingcat
Интернет-издание, основанное 15 июля 2014 года британским гражданским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод анализа данных из открытых источников. Название проекта отсылает к английской детской сказке «Belling the Cat» про мышей, которые размышляли, как им уберечься от кота. Одна из мышей предложила повесить коту на шею колокольчик, остальным эта идея понравилась. Однако никто из них не решился этого сделать. По состоянию на 2016 год Bellingcat финансировалось Google Media - подразделением Google, которое поддерживает журналистов.
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