Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Кроме того, в сети был найден профайл человека с таким же именем и фамилией на сайте СБИС.
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с чего всё началось

Установлена личность преступника, открывшего стрельбу на Лубянке

Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. В прошлом предприниматель из Подольска.
РЕН ТВ16:27

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СМИ раскрыли подробности о личности устроившего стрельбу на Лубянке

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СМИ назвали имя подозреваемого в стрельбе на Лубянке

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Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

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СМИ назвали имя стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке

РИА Новости18:18
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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
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Переговоры России и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске

Переговоры России и Украины по газу продолжатся на высоком уровне в пятницу в Минске, заявили журналистам в "Газпроме".
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Экономика

Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже

В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
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В будущем году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Pravda.Ru 01:34
Финансы

МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре

Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
RT на русском 19:38
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Политика

В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
RT на русском 17:11
Происшествия

Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии

Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Российская газета 20:02
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
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Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
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Путин ответил на вопрос о деле Голунова

Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
News.ru 05:54
Финансы

Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Lenta.ru 14:53
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
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Мать Заворотнюк все еще не оплатила штрафы за быструю езду

Почему близкие артистки не оплачивают штрафы - непонятно.
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Политика

Большая пресс-конференция Путина завершена

Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
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Гаджеты

Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
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Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской

Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
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Ночной режим в смартфонах навредил качеству сна

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Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
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Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье

Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
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Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
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Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря

Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
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