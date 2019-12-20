Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. В прошлом предприниматель из Подольска.

с чего всё началось

Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Кроме того, в сети был найден профайл человека с таким же именем и фамилией на сайте СБИС.

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