Коронавирус
ИзвестияСтала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили источники «Известий».
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с чего всё началось
По данным "МК", составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала умершая. Эти данные переданы в Роспотребнадзор. Как именно заразилась 79-летняя женщина, пока неясно.Московский Комсомолец05:16
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Университет нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы
Московский Комсомолец05:16
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Финансы
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Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 80 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.
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В издании назвали политику Киева, запрещающую подачу воды в Крым, военным преступлением.
Космос
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Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
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Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал
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Футбол
Чаловым интересуются три клуба АПЛ
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
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Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.