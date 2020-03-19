Коронавирус

ИзвестияИзвестияСтала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили источники «Известий».
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с чего всё началось

Университет нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы

По данным "МК", составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала умершая. Эти данные переданы в Роспотребнадзор. Как именно заразилась 79-летняя женщина, пока неясно.
Московский Комсомолец05:16

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Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Известия06:17

Губкинский университет не подтвердил смерть своей преподавательницы с коронавирусом

Интерфакс07:04

Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина не закрывался на карантин

Эхо Москвы07:30

В РГУ нефти и газа ответили на сообщения о смерти профессора от COVID-19

РБК07:48

В Москве от коронавируса умерла профессор крупного вуза

REGNUM06:07

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Lenta.ru05:33

Университет нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы

Московский Комсомолец05:16
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Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Российская газета 06:58
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Тарантас Ньюс 05:30
Общество

Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Коронавирус выявили в Псковской области первые тесты семьи, приехавшей домой из Европы.
Регион online 06:35
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес

Празднование дня рождения Алисы Юнусовой отменили в последний момент

Каждый день рождения Алисы был запоминающимся — например, 4-летие дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала в Пушкинском музее.
Woman.ru вчера в 06:33
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском 17 марта в 10:56
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ вчера в 09:40
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Задержан заместитель председателя Петрозаводского городского совета

Правоохранительные органы задержали заместителя председателя городского совета столицы Карелии Валерия Матвеева, сообщает интернет-издание «Столица на Онего».
АиФ Карелия 06:43
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС 05:52
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Авто

Volkswagen показал первое фото нового Amarok

Volkswagen опубликовал первый официальный эскиз новой генерации пикапа Amarok, который разрабатывает совместно с Ford.
AvtoVolgograda.ru вчера в 04:01
Финансы

Доллар пробил отметку в 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 80 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика

Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму военным преступлением

В издании назвали политику Киева, запрещающую подачу воды в Крым, военным преступлением.
News.ru вчера в 11:32
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

Expert.ru 17 марта в 05:45
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК вчера в 03:16
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
REGNUM 07:30
Футбол

Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
Soccer.ru вчера в 11:19
Общество

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 06:04
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