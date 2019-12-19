Происшествия

РБКРБКПри стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
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Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

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Стрельба на Лубянке. Обобщение

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ФСБ: Личность открывшего стрельбу в центре Москвы устанавливается

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Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать

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RT на русском16:20
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Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
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СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

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