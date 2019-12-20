Происшествия
РБКПредполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Подмосковье. Об этом же сообщают «Пятый канал» и Life.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября.Медиазона16:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.
Энергетика
Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Общество
Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Политика
Журналистам ограничили плакаты на пресс-конференции Путина
На пресс-конференции президента России Владимира Путина ввели ограничения по размерам плакатов.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Политика
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Переговоры России и Украины по газу продолжатся на высоком уровне в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам на время забыть о снеге
Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до 6 градусов выше нуля, в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Космос
Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу»
С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии
В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Политика
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Общество
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку
На большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал жителям Республики Алтай сохранить и восстановить единственную школу, где коренное население учат родному алтайскому языку.
Общество
На Украине пресекли хищение денег со стройки моста в Донбассе
В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что группа украинских чиновников пыталась присвоить более 10 млн гривен (около $430 тыс.), которые были выделены из бюджета на капитальный ремонт моста возле Станицы Луганской.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Происшествия