Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов. По данным издания, им является военный разведчик Главного управления Генштаба Евгений Суцкий. Расследование немцы провели вместе с приснопамятным следоками из Bellingcat.

Армия и оружие Турция готовится к вторжению в Ливию Анкара готова оказать правительству Ливии во главе с Файезом Сараджем любую военную помощь, какая ей необходима, сказал в воскресенье в интервью телеканалу A-Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Технологии В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.

Политика Названы последствия от расширения санкций против Украины Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Политика «Нафтогаз» подал в суд на украинские власти Компания "Нафтогаз Украины" подала иск в суд против украинских властей из-за выдачи американской фирме Ukrainian Energy разрешения на разработку Варвинского нефтегазового месторождения в Черниговской области, пишет Time.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Технологии Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".

Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.

Политика У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.

Технологии Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.

Происшествия После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.