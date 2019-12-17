Политика

Утро.ruУтро.ruРаскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов. По данным издания, им является военный разведчик Главного управления Генштаба Евгений Суцкий. Расследование немцы провели вместе с приснопамятным следоками из Bellingcat.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ

News.ru04:40

Раскрыта личность высланного из Германии российского «дипломата-разведчика ГРУ»

Lenta.ru11:02

СМИ: Высланный из Германии российский «шпион» был связан с ГРУ и продвигал «Северный поток-2»

Росбалт06:59

Российский дипломат, высланный из Германии, по некоторым сведениям – офицер ГРУ

Эхо Москвы18:03

СМИ узнали о продвижении «Северного потока-2» высланным из ФРГ дипломатом

РБК17:34

Bild: высланный дипломат России был сотрудником спецслужб и лоббировал «Северный поток-2»

Коммерсантъ16:20

СМИ назвали имя российского «дипломата-разведчика ГРУ», высланного из Германии

Znak.com11:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:43, Ашберн
Армия и оружие

Турция готовится к вторжению в Ливию

Анкара готова оказать правительству Ливии во главе с Файезом Сараджем любую военную помощь, какая ей необходима, сказал в воскресенье в интервью телеканалу A-Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ведомости вчера в 08:19
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17:28
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

News.ru вчера в 09:10
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Армия и оружие

Уничтожить целую страну: эксперт оценил мощь ракеты «Воевода»

РЕН ТВ 17:36
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Ведомости 07:22
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Технологии

В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты

Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.
Москва 24 09:24
Политика

Названы последствия от расширения санкций против Украины

Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Телеканал 360° 17:47
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова призналась, что была нелюбимым ребенком

Два месяца назад Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. С тех пор ее жизнь полностью изменилась.
Актуальные Новости 08:27
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинские власти

Компания "Нафтогаз Украины" подала иск в суд против украинских властей из-за выдачи американской фирме Ukrainian Energy разрешения на разработку Варвинского нефтегазового месторождения в Черниговской области, пишет Time.
Ruposters.ru 04:02
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Кино

Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
OvideO.ru вчера в 17:58
Технологии

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".
РИА Новости 03:07
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 11:09
Музыка

Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова

Аргументы и Факты 07:25
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Политика

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru 10:03
Экономика

Представители рыбной промышленности в Мурманске попали в топ-10 Forbes

В топ-10 вошли еще два представителя бизнеса, связанные с нашим регионом — Юрий Прутков с партнерами, которым принадлежит ГК «ФЭСТ».
Мурманский вестник 05:23
Культура

«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

РИА Новости 02:49
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv 02:00
Хоккей

Светлов о 0:4 с «Куньлунем»: «Завтра „Адмирал“ хочет мощно сыграть первый период»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался после поражения от «Куньлуня» (0:4) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 10:50
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
Политика

Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

RuNews24.ru 12:50
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК 15 декабря в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное