Политика
Утро.ruРаскрыта личность высланного Берлином российского шпиона
Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов. По данным издания, им является военный разведчик Главного управления Генштаба Евгений Суцкий. Расследование немцы провели вместе с приснопамятным следоками из Bellingcat.
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Армия и оружие
Турция готовится к вторжению в Ливию
Анкара готова оказать правительству Ливии во главе с Файезом Сараджем любую военную помощь, какая ей необходима, сказал в воскресенье в интервью телеканалу A-Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Культура
Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Технологии
В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты
Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.
Политика
Названы последствия от расширения санкций против Украины
Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова призналась, что была нелюбимым ребенком
Два месяца назад Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. С тех пор ее жизнь полностью изменилась.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинские власти
Компания "Нафтогаз Украины" подала иск в суд против украинских властей из-за выдачи американской фирме Ukrainian Energy разрешения на разработку Варвинского нефтегазового месторождения в Черниговской области, пишет Time.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Технологии
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Музыка
Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Экономика
Представители рыбной промышленности в Мурманске попали в топ-10 Forbes
В топ-10 вошли еще два представителя бизнеса, связанные с нашим регионом — Юрий Прутков с партнерами, которым принадлежит ГК «ФЭСТ».
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Хоккей
Светлов о 0:4 с «Куньлунем»: «Завтра „Адмирал“ хочет мощно сыграть первый период»
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался после поражения от «Куньлуня» (0:4) в матче чемпионата КХЛ.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Политика
Тимошенко: На Украине наступит африканский голод
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.