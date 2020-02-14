Технологии
Вести.RuУ Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной
Руководство Sony не может определиться с ценовой политикой на игровую консоль следующего поколения. В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Футбол
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Технологии
Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»
Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Общество
Губернатор Оренбургской области пожелал каждой семье войны
На одном из слайдов было написано «40 августа 1941 года».
Армия и оружие
Источник: Минобороны закупит под тысячу современных танков
Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра
Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Биатлон
В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство
Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП под Псковом
Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
Наука
В Балаклаве нашли генуэзский арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Армия и оружие
Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Армия и оружие
Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Прокурора Березовского района подозревают в получении взятки
Прокурора Березовского района подозревают в получении взятки, речь идёт о Бекхане Аслаханове.
Футбол
Нагельсманн рассказал, почему отказался возглавить «Реал»
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он летом 2018 года отказался возглавить "Реал".