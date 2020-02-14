Руководство Sony не может определиться с ценовой политикой на игровую консоль следующего поколения. В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

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