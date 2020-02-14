Технологии

Вести.RuВести.RuУ Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

Руководство Sony не может определиться с ценовой политикой на игровую консоль следующего поколения. В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Себестоимость PlayStation 5 составляет $450

News.ru01:55

Раскрыта минимальная стоимость PlayStation 5

Lenta.ru11:00

Стала известна себестоимость новой PlayStation

АБН06:55

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

Вести.Ru08:16

Себестоимость PlayStation 5 составит около 450 долларов — Bloomberg

Красная весна05:54

Стала известна ожидаемая цена консоли PlayStation 5

Известия18:20

За качество охлаждения приставки Sony PS5 переживать не стоит

iXBT.com18:32
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Футбол

«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина

"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Газета.Ru 16:50
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы 08:01
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru 12:43
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
РИА Новости 18:57
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Технологии

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга.
Радио Sputnik 18:00
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 22:32
Общество

Губернатор Оренбургской области пожелал каждой семье войны

На одном из слайдов было написано «40 августа 1941 года».
Говорит Москва 11:32
Армия и оружие

Источник: Минобороны закупит под тысячу современных танков

Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.
Военное обозрение 17:31
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости 17:52
Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета вчера в 21:53
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Новая газета 12 февраля в 04:27
Биатлон

В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство

Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
МонаВиста 09:55
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости 00:10
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП под Псковом

Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
RT на русском вчера в 03:35
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
WomanHit.ru 06:58
Наука

В Балаклаве нашли генуэзский арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Наука и жизнь 11 февраля в 23:02
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera вчера в 06:58
Армия и оружие

Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Известия вчера в 16:53
Происшествия

В Перми уволили медбрата, который писал об убийствах

ВЕТТА 07:36
Общество

В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общественное телевидение России 15:41
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости 14:53
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Общество

Предустановку приложений ускорят

Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Коммерсантъ 12:09
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Армия и оружие

Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 18:54
Происшествия

Прокурора Березовского района подозревают в получении взятки

Прокурора Березовского района подозревают в получении взятки, речь идёт о Бекхане Аслаханове.
ИА Запад24 вчера в 23:15
Футбол

Нагельсманн рассказал, почему отказался возглавить «Реал»

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он летом 2018 года отказался возглавить "Реал".
Soccer.ru 11:02
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