Общество
ИзвестияРаскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан за перерасчетом пенсий, которое им навязывают недобросовестные юридические организации. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось
По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.Правительство Московской областивчера в 09:19
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Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции
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