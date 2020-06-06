Общество

ИзвестияИзвестияРаскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан за перерасчетом пенсий, которое им навязывают недобросовестные юридические организации. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.
Правительство Московской областивчера в 09:19

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В Подмосковье аферисты опустошают счета пожилых

Live24вчера в 11:07

Мошенники нашли новый способ облапошить подмосковных пенсионеров

Оka.fm06:00

Пересчитать пенсию. В Подмосковье аферисты опустошают счета пожилых

Радио Sputnikвчера в 11:19

Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»

РИА Новости18:36

Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции

Авиаград Жуковскийвчера в 10:50

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию

Подмосковье Сегоднявчера в 09:32

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

Правительство Московской областивчера в 09:19
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Общество

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
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Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

РИА Новости 22:03
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Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
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Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Общество

В Калифорнии запретили обучать полицейских удушающим приемам

По словам Ньюсона, полицейских обучают удушающим приемам, ставящие под угрозу жизнь человека.
RuNews24.ru 21:09
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
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Игры

Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема

Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток.
Ридус 21:01
Общество

В Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Предпринимателям, которые намерены возобновить работу с 8 июня, нужно до начала деятельности обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасности, уведомить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о возвращении к работе, обеспечить использование посетителями масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.
Телеканал Санкт-Петербург 12:23
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Авто

Ford анонсировал премьеру внедорожника Bronco

Тарантас Ньюс 05:09
Политика

В Сети появилась петиция против обнуления сроков Владимира Путина

В интернете опубликовали петицию против обнуления сроков президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ 01:27
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Экономика

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости 11:56
5
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
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Кино

Премьера «Довода» станет причиной открытия 90% кинотеатров

Представители компании АМС сообщают, что если после открытия кинотеатров хоть у одного посетителя будет обнаружен коронавирус нового типа, просмотровые залы будут вынуждены вновь закрыть свои двери.
NewInform 10:57
Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
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Общество

В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку

Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва 08:26
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Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
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Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

RT на русском 16:20
Общество

В Алтайском крае готовятся к первому этапу снятия ограничений

С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавируса на заседании штаба принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае.
vRubcovske.ru 08:04
10
Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings вчера в 15:52
Общество

Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 21:03
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ 17:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Общество

Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
4,8K
Общество

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 57 умерших.
Эхо Москвы 22:04
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