По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.

с чего всё началось

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан за перерасчетом пенсий, которое им навязывают недобросовестные юридические организации. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

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