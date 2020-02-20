Если пользователь переходил по ссылке, которая содержалась в письме, он попадал на сайт мошенников. Там необходимо было ввести данные банковской карты, чтобы получить выигрыш, и заплатить небольшую комиссию (около 270 рублей) за конвертацию валюты.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Политика Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Общество Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.

Общество Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.

Общество Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.