Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта новая схема кражи данных банковских карт

Если пользователь переходил по ссылке, которая содержалась в письме, он попадал на сайт мошенников. Там необходимо было ввести данные банковской карты, чтобы получить выигрыш, и заплатить небольшую комиссию (около 270 рублей) за конвертацию валюты.
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Мошенники объявили премию, чтобы украсть данные карт россиян

Телеканал 360°04:34

Rambler Group и Group IB выявили крупную фишинговую атаку

Rambler News Service02:00

Эксперты выявили новую схему мошенничества под видом премии за лайки

Forbes02:00

Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт

Lenta.ru02:00

Cорвана крупнейшая мошенническая кибератака

Газета.Ru02:46

Мошенники провели премию «Лайк года»

Коммерсантъ02:00

Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку

Банки.ру02:00
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском 01:54
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Происшествия

Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 04:55
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
ТАСС 03:29
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
РБК 03:23
Происшествия

Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Известия 04:42
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Политика

Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Газета.Ru 04:11
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
Вечерняя Казань 02:08
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Советский спорт вчера в 09:52
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Ореанда-Новости вчера в 13:59
Происшествия

Планировавшего теракт в школе в Хабаровске осудили на 8 лет колонии

К восьми годам колонии приговорил суд молодого человека, планировавшего теракты в одной из школ Хабаровска.
РЕН ТВ вчера в 22:29
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
Общество

Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Московский Комсомолец 18 февраля в 07:06
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
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