Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров
Смотрите также
Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
МВД Белоруссии применило водомет на протестах в Бресте
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
Доминик Тим впервые в карьере выиграл US Open
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»
Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров
Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии