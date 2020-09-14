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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.
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В Роскачестве рассказали, чем опасны SMS-сообщения с незнакомых номеров

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Тренировки оказались способны помочь в борьбе с раком

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Университета Эрлангена-Нюрнберга, что в Германии, создали особую методику тренировок, которая может помочь в лечении рака благодаря способности мышц вырабатывать миокины.
ToDay News Ufa12 сентября в 12:20
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Фракция «ЕР» в новосибирском заксобрании сократилась

После обработки 99,6% бюллетеней по партийному списку, «Единая Россия» получает в заксобрании 44 мандата (27 по спискам, хотя в прошлом созыве у партии было 49 депутатов), КПРФ — 14 мандатов, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 2, «Родина» — 2, «Партия пенсионеров России» — 2. Три мандата достались самовыдвиженцам.
Тайга.инфо02:10