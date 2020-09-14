Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
Известия

Эксперт рассказала о мошеннических смс-сообщениях

Известия21:52
URA.Ru

Россиянам объяснили, какие СМС никогда нельзя открывать

URA.Ru01:07
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, какие SMS лучше не открывать

Телеканал 360°00:38
Lenta.ru

Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Lenta.ru23:29
Газета.Ru

В Роскачестве рассказали, чем опасны SMS-сообщения с незнакомых номеров

Газета.Ru02:10
РИА Новости

Эксперт рассказала, какие СМС-сообщения нельзя открывать

РИА Новости19:20
ПРАЙМ

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

ПРАЙМ19:03

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru05:29
321

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
1,3K

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
273

Ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение, рассказал РИА Новости источник, знакомый с исследованием.
РИА Новости05:38
1

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
10

Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
49