Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров
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Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.
ПРАЙМ19:03
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