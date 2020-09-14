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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.
ПРАЙМ19:03
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Ubisoft оцифровала собор Парижской Богоматери и выпустила в виде видеоигры

Видеоигра Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time («Собор Парижской Богоматери: Путешествие назад во времени»), позволяющая увидеть знаменитую парижскую достопримечательность, пострадавшую от пожара в 2019 году, выпустила компания Ubisoft, 10 сентября игра появилась в магазине Steam.
ИА Красная Весна11 сентября в 04:01
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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