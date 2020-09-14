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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какую опасность могут представлять СМС-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, перед тем, как открыть СМС, всегда следует проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Роскачестве рассказали, чем опасны SMS-сообщения с незнакомых номеров

Газета.Ru02:10
URA.Ru

Россиянам объяснили, какие СМС никогда нельзя открывать

URA.Ru01:07
ПРАЙМ

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

ПРАЙМ19:03
Lenta.ru

Раскрыта опасность СМС-сообщений с незнакомых номеров

Lenta.ru23:29
Известия

Эксперт рассказала о мошеннических смс-сообщениях

Известия21:52
РИА Новости

Эксперт рассказала, какие СМС-сообщения нельзя открывать

РИА Новости19:20
Телеканал 360°

Россиянам рассказали, какие SMS лучше не открывать

Телеканал 360°00:38

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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Министерство спорта лишило биатлониста Устюгова олимпийских надбавок

Как сообщает vse42.ru, биатлонист Евгений Устюгов крайне разочарован действиями не только международных организаций, но и «родного» Министерства спорта, которое на всякий случай заранее лишило его надбавок за победу в Олимпиаде.
Prognozist03:43

«Русал» завершит процесс регистрации в России 25 сентября

Компания «Русал» намерена 25 сентября завершить процесс редомициляции — перерегистрации на территории Калининградской области России из юрисдикции британского острова Джерси, говорится в заявлении компании на сайте фондовой биржи Гонконга.
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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Самодурова не выступит с произвольной программой на прокатах в Москве

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве, сообщила РИА Новости пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.
РИА Новостивчера в 10:54

Более 82% голосов набрал Владимир Уйба на выборах главы Коми

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).
REGNUMвчера в 15:48
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