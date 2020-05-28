Коронавирус
Lenta.ruРаскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
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с чего всё началось
На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.РИА Новостивчера в 20:21
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Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Во Владимирской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека
По данным на утро 28 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:23
Общество
В Китае одобрили первый в истории страны единый гражданский кодекс
Globallookpress / Xie Huanchi Китайский парламент одобрил первый в истории страны единый гражданский кодекс.
РЕН ТВ 03:15
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Кино
Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»
Piter.tv вчера в 08:35
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
РБК 01:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Культура
Музей Норильска примет участие в фестивале «Интермузей-2020»
Примет участие Музей Норильска и в деловой программе объявленного Фондом Потанина в партнерстве с ИКОМ России форума «Музейный гид».
Таймырский телеграф 26 мая в 22:44
Экономика
В России с 1 августа повысят накопительные пенсии
Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Моссовет 26 мая в 06:55
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Общество
Facebook и Twitter не расплатились за россиян
Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Коммерсантъ вчера в 11:57
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
News.ru вчера в 07:02
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Музыка
Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей
Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
News.ru 26 мая в 08:27
Армия и оружие
Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня
Своё ТВ вчера в 06:20
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Футбол
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева
Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим Александром Соболевым.
Матч ТВ 02:58
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов
РИА Новости 01:47
Политика
США отменили исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа объявила в среду, что отменяет почти все исключения из американских санкций, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном.
Коммерсантъ вчера в 17:55