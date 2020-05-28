На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.

с чего всё началось

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