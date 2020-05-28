Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса

Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
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с чего всё началось

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.
РИА Новостивчера в 20:21

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Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:31

Иммунолог объяснил, почему нельзя спешить с вакциной от COVID-19

URA.Ru00:36

Иммунолог назвал опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса

РБКвчера в 21:38

Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса

Известиявчера в 23:49

Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:59

Иммунолог: спешить с внедрением вакцины от COVID-19 не стоит

Московский Комсомолецвчера в 20:29

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 20:21
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Происшествия

В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки

ТАСС вчера в 12:58
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1,1K
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,1K
Общество

Во Владимирской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека

По данным на утро 28 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:23
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Общество

В Китае одобрили первый в истории страны единый гражданский кодекс

Globallookpress / Xie Huanchi Китайский парламент одобрил первый в истории страны единый гражданский кодекс.
РЕН ТВ 03:15
Общество

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Кино

Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»

Piter.tv вчера в 08:35
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Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ 26 мая в 23:57
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Экономика

ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
РБК 01:00
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,2K
Культура

Музей Норильска примет участие в фестивале «Интермузей-2020»

Примет участие Музей Норильска и в деловой программе объявленного Фондом Потанина в партнерстве с ИКОМ России форума «Музейный гид».
Таймырский телеграф 26 мая в 22:44
Экономика

В России с 1 августа повысят накопительные пенсии

Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Моссовет 26 мая в 06:55
1,1K
Общество

В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет

В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
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Общество

Facebook и Twitter не расплатились за россиян

Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Коммерсантъ вчера в 11:57
Технологии

Вышло крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Общество

Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
News.ru вчера в 07:02
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
2,7K
Музыка

Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
News.ru 26 мая в 08:27
Армия и оружие

Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня

Своё ТВ вчера в 06:20
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,6K
Футбол

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил срыв трансфера Соболева

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим Александром Соболевым.
Матч ТВ 02:58
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
1
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
2K
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов

РИА Новости 01:47
2
Политика

США отменили исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа объявила в среду, что отменяет почти все исключения из американских санкций, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном.
Коммерсантъ вчера в 17:55
2
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