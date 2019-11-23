Экономика
Lenta.ruРаскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Примерно 55 процентов заемщиков не имеют проблем с выплатами, потому что отводят на них не более 25 процентов от заработанного. По словам Цацуа, обычно риски выхода в просрочку сильно вырастают, если на погашение кредитов уходит больше половины дохода.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимальный размер платежа по кредиту не должен превышать 25-30% от ежемесячного дохода, иначе существует риск выхода на просрочку, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.РИА Новостивчера в 19:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Политика
Политологи рассказали о своих ожиданиях от съезда «Единой России»
Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов заявил на проходившем в пятницу расширенном заседании экспертного совета партии, что на предстоящих парламентских выборах «Единая Россия» может выдвинуть новых кандидатов, а не только опытных политиков.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Происшествия
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Спорт
Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Общество
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей
В ведомстве отметили, что инициатива Минздрава не решает истинной проблемы Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае
Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
У экс-тренера «Реала» диагностирован рак кожи
Как сообщает издание Globo Esporte, у бывшего главного тренера мадридского «Реала» Вандерлея Лушембурго диагностирован рак кожи.
Общество
В Италии воссоздали «подводное» вино по древнегреческой технологии
Первая партия вина составила всего 40 бутылок, но уже нынешней осенью в подводные корзины, а затем в амфоры отправился новой урожай винограда.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Хоккей
«Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси», Малкин отметился голевой передачей
На 33-й минуте отличился Джей Гюнтцел с передачи российского форварда Евгения Малкина.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Происшествия
В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности
Глава Анапы Юрий Поляков ввел режим повышенной готовности из-за возгорания плавней.
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Авто
Volkswagen презентовал электрический универсал ID. Space Vision
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen провел презентацию концептуальной модели ID.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Происшествия