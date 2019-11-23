Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта оптимальная сумма кредита для россиян

Примерно 55 процентов заемщиков не имеют проблем с выплатами, потому что отводят на них не более 25 процентов от заработанного. По словам Цацуа, обычно риски выхода в просрочку сильно вырастают, если на погашение кредитов уходит больше половины дохода.
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Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимальный размер платежа по кредиту не должен превышать 25-30% от ежемесячного дохода, иначе существует риск выхода на просрочку, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.
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