Экономика
News.ruОптимальный размер кредитного платежа назвали коллекторы
Коллекторы рассказали, каким должен быть размер кредитного платежа, чтобы не оказаться в должниках. Для этого он не должен превышать 25–30% ежемесячного дохода.
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимальный размер платежа по кредиту не должен превышать 25-30% от ежемесячного дохода, иначе существует риск выхода на просрочку, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.РИА Новостивчера в 19:32
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