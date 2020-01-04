Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству УНН.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
РИА Новости03:07

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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

РИА Новости03:07

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

«Газпром» и «Нафтогаз» ещё не уведомили Стокгольмский арбитраж о перемирии

News.ru03:36

Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам

Взгляд.ру03:45

«Нафтогаз» и «Газпром» должны сообщить о мировой Стокгольмскому арбитражу в январе

ПРАЙМ03:07

На Украине рассказали детали мирового соглашения с «Газпромом»

Expert.ru03:37
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Армия и оружие

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости 03:33
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество

В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Российская газета 02 января в 08:21
Игры

В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed

На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
CyberSport.ru 02:42
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Авто

Рассекречен дизайн нового минивэна Chrysler Pacifica

Авторитетные инсайдеры рассекретили новые изображения минивэна Chrysler Pacifica.
Актуальные Новости 01 января в 21:09
Армия и оружие

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:01
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

Клиент ударил ножом женщину-таксиста в Волгограде

В Управлении МВД по Волгоградской области сообщают о том, что в четверг, 2 января, в столице региона клиент с ножом напал на женщину-таксиста.
Discover24 02:08
Технологии

New Statesman (Великобритания): почему людям трудно отказаться от религии (New Statesman)

Один американский ученый посетил дом Нильса Бора (Niels Bohr), обладателя Нобелевской премии по физике, который бежал от нацистов и стал одним из ведущих участников Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы.
ИноСМИ 01:48
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Происшествия

На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека

РИА Новости 00:42
Кино

Минкульт отчитался о кассовых сборах российского кино в 2019 году

Кассовые сборы российских фильмов за 2019 год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда меньше показателей 2018 года (13,8 миллиарда).
Ридус вчера в 12:40
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Происшествия

Пожар произошел на рынке в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на рынке. В Сети появилось видео с места происшествия.
РЕН ТВ 00:19
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 01 января в 04:39
Политика

Лавров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.
Москва 24 вчера в 13:53
Футбол

Аршавин и Быстров приняли участие в хоккейной тренировке

Евро-футбол.ру вчера в 16:25
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия вчера в 19:33
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру 02 января в 06:45
Экономика

Эксперты ожидают в Петербурге нового витка роста цен на топливо

В числе активов ПТК были 141 АЗС в Петербурге и области, в Великом Новгороде, Пскове, Твери, Мурманской области и в Карелии, а также две нефтебазы — "Ручьи" и "Чудово".
РБК Санкт-Петербург 03:01
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
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