Экономика
Lenta.ruРаскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству УНН.
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Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Армия и оружие
Коалиция во главе с США снижает интенсивность операций в Ираке
На базах в регионе, где размещены американские военнослужащие, усилены меры безопасности, рассказал AFP представитель коалиции.
Происшествия
Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Футбол
«Арсенал» отклонил предложение «Ромы» о выкупе Мхитаряна
Лондонский "Арсенал" ответил отказом на предложение итальянской "Ромы" о выкупе за 10 миллионов евро армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, выступающего в команде из столицы Италии на правах аренды.
Политика
Президент Ирана назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США
Иранский президент Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
Футбол
Сборная США отменила сбор в Катаре после убийства иранского генерала
В пятницу американские дроны с помощью воздушного удара убили иранского генерала Касима Сулеймани.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Главную роль в фильме сыграл популярный актер Александр Петров.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры в Киеве
Послы отмечают, что чествование людей, пропагандировавших этнические чистки, является оскорблением памяти невинных жертв, замученных в 1939-1945 годах.
Политика
Крымские татары оценили новогоднее обращение Зеленского
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам было воспринято ими как нечто комичное.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Авто
Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis
Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53
По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.
Футбол
Усманов заявил, что может стать спонсором «Эвертона»
Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что готов вложить деньги в один из клубов АПЛ.
Единоборства
Джошуа выразил желание боксировать с Усиком
Футбол
«Ювентус» отказался от продажи Демирала в «Лестер» и «Боруссию»
Итальянский "Ювентус" отказался от продажи защитника Мериха Демирала в английский "Лестер" и дортмундскую "Боруссию".
Гаджеты
CES 2020: Lenovo представила IPS-дисплеи ThinkVision P27h-20 и T24v-20
Помимо флагманского дисплея ThinkVision Creator Extreme P27 китайская Lenovo представила и более доступные мониторы, включая ThinkVision P27h-20 и T24v-20.
Спорт
WADA определило размер взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на начавшийся год составит более $1 млн, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы WADA.
Экономика
В России с 1 января выросли пенсии
Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров.
Кино
«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.