Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству УНН.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
РИА Новости03:07

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«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

РИА Новости03:07

В «Нафтогазе» раскрыли подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском04:40

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59
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Армия и оружие

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:01
Армия и оружие

Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
RT на русском 04:54
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Спорт

WADA назначило размер взноса России на 2020 год

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
РИА Новости 04:33
Авто

Объявлены китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году

Какие машины из Поднебесной удивят россиян в наступившем 2020 году, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 03:48
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Происшествия

Появилась новая версия побега бывшего главы Nissan из Японии

Lenta.ru 05:24
Политика

Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана

Саксофонист является гражданином России и США.
Эхо Москвы 04:31
Армия и оружие

В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Rambler News Service 02 января в 08:29
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Футбол

ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»

ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
Sport24.ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 02:15
Армия и оружие

Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.
РБК 05:12
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Общество

Правительство России представило план законопроектов на 2020 год

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.
RT на русском 03:58
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Общество

Сотни туристов из России застряли на границе с Белоруссией

Pravda.Ru вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском 02 января в 16:34
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

ТАСС вчера в 07:28
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro 02 января в 00:17
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета вчера в 11:41
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Lenta.ru вчера в 10:03
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