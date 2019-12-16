Наука
РИА НовостиУченые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.
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Новое открытие меняет наши представления о знаменитых статуях острова Пасхи
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