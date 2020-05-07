Миллиардер Дмитрий Босов, тело которого было найдено в его имени на Рублевке, по нашим данным, должен был стать свидетелем по делу против красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова, задержанного 7 мая по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности.

с чего всё началось

Газета «Московский Комсомолец» узнал, что миллиардер Дмитрий Босов, тело которого было найдено накануне в его резиденции в Подмосковье, должен был стать свидетелем по делу против красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова.

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