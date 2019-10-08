Экономика
АвторамблерРаскрыта зарплата московских таксистов
В Санкт-Петербурге таксисты зарабатывают примерно столько же, а в других городах-миллионниках их средняя зарплата составляет 74 тыс. руб. При этом отмечается, что выручка таксистов выросла почти в два раза в 2018 году из-за запуска в больших городах агрегаторов.
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с чего всё началось
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».Известиявчера в 02:00
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Исследование: Зарплата таксистов в столице составляет около 83 тыс. руб. в месяц
Агентство Москвавчера в 02:30
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