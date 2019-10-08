Экономика
АвторамблерРаскрыта зарплата московских таксистов
В Санкт-Петербурге таксисты зарабатывают примерно столько же, а в других городах-миллионниках их средняя зарплата составляет 74 тыс. руб. При этом отмечается, что выручка таксистов выросла почти в два раза в 2018 году из-за запуска в больших городах агрегаторов.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».Известиявчера в 02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Исследование: Зарплата таксистов в столице составляет около 83 тыс. руб. в месяц
Агентство Москвавчера в 02:30
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:58, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:58, Вашингтон
Политика
Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии.
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Киберспорт
Капитан Virtus.pro сыграл в Dota 2 с ведущим «Вечернего Урганта»
В первой части эфира Иван Ургант показал ролик, в котором пробует играть в игру Dota 2 в компании капитана Virtus.pro.
Происшествия
Похитителю часов у игрока «Краснодара» Ари грозит десять лет тюрьмы
По версии следствия, шестого января 2019 года местный житель приехал из кубанского райцентра на машине к частному дому, расположенному в центре города, "проник через окно и похитил 12 наручных часов", причинив владельцу коллекции "ущерб в особо крупном размере".
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Наука
Нобелевку по химии дали за разработку литий-ионных аккумуляторов
Награда присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов.
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Футбол
Сборная России проиграла Шотландии на Кубке мира по регби – 0:61
Сборная России вне зависимости от исхода матча с Шотландией завершала выступление на Кубке мира по регби.
Футбол
Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Политика
Эстония ограничит въезд мигрантов из-за наплыва украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил сократить количество миграционных квот из-за нашествия трудовых мигрантов с Украины.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,78-64,84 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,83 руб. - это на 14,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины
С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
Финансы
ВТБ обещает пока не вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам
ВТБ не видит необходимости введения отрицательных ставок по долларовым вкладам, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.