Путешествия
Lenta.ruРаскрыто будущее системы «все включено» в Турции
Гостиницы Турции не планируют отказываться от системы all inclusive («все включено»). Такое заявление сделала менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.
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Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Футбол
Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
Политика
Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности Сирии
Россия, Турция и Иран подтверждают приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Шоу-бизнес
Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл
Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Здоровье
64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Политика
«Это госизмена»: на Украине поднялась паника из-за убийства Зеленского
За гаранта заступился нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, назвав угрозы в адрес президента госизменой.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Авто
Opel готовит выпуск 8 электрифицированных моделей к 2021 году
Компания Opel готовит выпуск 8 электрокаров к 2021 году. Появление новых моделей стало основной частью плана под названием «PACE!».
Политика
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
Наука
Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел
Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Хоккей
На Малкина обозлились за паспорт США
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).