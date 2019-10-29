Путешествия

Lenta.ruLenta.ruРаскрыто будущее системы «все включено» в Турции

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Гостиницы Турции не планируют отказываться от системы all inclusive («все включено»). Такое заявление сделала менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.
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Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции

Lenta.ru08:17
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