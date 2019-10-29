Гостиницы Турции не планируют отказываться от системы all inclusive («все включено»). Такое заявление сделала менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

Политика Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности Сирии Россия, Турция и Иран подтверждают приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Политика Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.