Путешествия

Lenta.ruLenta.ruРаскрыто будущее системы «все включено» в Турции

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Гостиницы Турции не планируют отказываться от системы all inclusive («все включено»). Такое заявление сделала менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.
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РИА Новости06:46

Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции

Lenta.ru08:17
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