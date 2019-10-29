Путешествия
Lenta.ruРаскрыто будущее системы «все включено» в Турции
Гостиницы Турции не планируют отказываться от системы all inclusive («все включено»). Такое заявление сделала менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.
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Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Энергетика
Поставки газа через Украину решатся через суд
Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Телеканал 360° вчера в 21:54
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Политика
Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности Сирии
Россия, Турция и Иран подтверждают приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 16:06
Авто
Привычки, которые помогут продлить жизнь мотора
Автомобильные эксперты дали пять советов по увеличению ресурса автомобильного мотора, которые помогут отсрочить капитальный ремонт.
МедиаПоток 04:24
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Автоновости дня 05:38
Наука
Аспирин, нурофен и статины снижают симптомы депрессий
Обезболивающие, статины и рыбий жир могут помочь вылечить депрессию или уменьшить её симптомы.
MedikForum.ru 05:45
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета 05:22
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.
3DNews 02:29
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Шоу-бизнес
Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл
Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Дни.ру 09:49
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
РИА Новости 02:56
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Политика
«Это госизмена»: на Украине поднялась паника из-за убийства Зеленского
За гаранта заступился нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, назвав угрозы в адрес президента госизменой.
Утро.ru 09:09
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Территория новостей 08:35
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Происшествия
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 16:04