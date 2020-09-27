Раскрыто число потерь в ходе обострения в Нагорном Карабахе
Армия обороны Карабаха потеряла более 16 военнослужащих во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, сообщило армянское Минобороны.В источнике
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