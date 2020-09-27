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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Раскрыто число потерь в ходе обострения в Нагорном Карабахе

Армия обороны Карабаха потеряла более 16 военнослужащих во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, сообщило армянское Минобороны.В источнике
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Эхо Москвы

Бои в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе возобновились минувшей ночью

Эхо Москвывчера в 11:08
URA.Ru

Главные новости о боях в Нагорном Карабахе. Стороны ввели военное положение, Пашинян позвонил Путину

URA.Ruвчера в 12:00
ТВ Центр

Обострение в Нагорном Карабахе: идут бои на границе с Азербайджаном

ТВ Центрвчера в 03:13
Комсомольская правда

Из-за чего Армения и Азербайджан воюют в Нагорном Карабахе: почему вдруг обострился конфликт

Комсомольская правдавчера в 07:36
Общественное телевидение России

Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации в Нагорном Карабахе

Общественное телевидение Россиивчера в 04:16
Телеканал 360°

Россия между молотом и наковальней. С чего начался конфликт в Нагорном Карабахе и почему он важен для нас

Телеканал 360°вчера в 08:27
Sputnik Грузия

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась: стороны обвиняют друг друга

Sputnik Грузиявчера в 02:30

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.
Коммерсантъвчера в 11:20
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Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Илон Маск, являющийся основателем всемирно известных компаний Tesla и SpaceX, заявил, что через 3 года на рынке появятся беспилотные машины Tesla, стоимость которых составит менее 25 тыс. долларов.
Новые автомобили24 сентября в 22:34
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FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31

Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57

Полиция Кипра начнет опрос свидетелей по делу о «золотых паспортах»

Опрос свидетелей в рамках расследования о возможных нарушениях закона при предоставлении гражданства Кипра за инвестиции в экономику острова поручила полиции провести Юридическая служба Республики Кипр, 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна26 сентября в 14:40
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В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали.
REGNUMвчера в 06:11
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У границ России назревает война

По сообщению анонимного источника, турецкие спецслужбы направили в Азербайджан отряд боевиков из антикурдской группировки "Дивизия Султана Мурада" для участия в военных действиях против Армении.
CT newsвчера в 11:35
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