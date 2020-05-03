Китайские ученые раскрыли механизм действия лекарственного препарата ремдесивира на вирус SARS-CoV-2. Это вещество, чья эффективность против COVID-19 недавно доказана, блокирует РНК-полимеразу (репликазу), играющую ключевую роль в размножении патогена.

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Здоровье Главврач рассказал об агрессивности COVID-19 В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились.