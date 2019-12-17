Политика

РамблерРамблерРаскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»

Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ

News.ru04:40

Раскрыта личность высланного из Германии российского «дипломата-разведчика ГРУ»

Lenta.ru11:02

Высланного из Берлина российского дипломата заподозрили в вербовке немецких политиков

Эхо Москвы20:04

СМИ: Высланный из Германии российский «шпион» был связан с ГРУ и продвигал «Северный поток-2»

Росбалт06:59

СМИ узнали о продвижении «Северного потока-2» высланным из ФРГ дипломатом

РБК17:34

Bild: высланный дипломат России был сотрудником спецслужб и лоббировал «Северный поток-2»

Коммерсантъ16:20

СМИ назвали имя российского «дипломата-разведчика ГРУ», высланного из Германии

Znak.com11:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Интерфакс 20:44
Авто

Общее дело: популярность московского каршеринга выросла вдвое

По словам представителя YouDrive, популярность сервиса растет вместе с увеличением автопарка.
Известия 12:48
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

Большое количество отклонений космического фона говорит о том, что плотность Вселенной составляет 6 атомов водорода на кубометр космического пространства, а не 5,7, как предполагалось раньше.
РБК 15 декабря в 19:02
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Gazeta.SPb 16:19
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Политика

ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) продолжат курс на интеграцию с Россией.
Известия 09:57
Кино

«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

Российская газета вчера в 03:15
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

РИА Новости 19:50
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 13:12
Общество

Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора

Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Российская газета 08:32
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 02:33
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Экономика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК 18:31
Культура

Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году

News.ru вчера в 07:53
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости 17:01
Общество

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 10:53
Кино

Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
РЕН ТВ 19:32
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Общество

Благовещенск входит в топ-25 в России по высоте новогодней елки

Владивосток лидирует на Дальнем Востоке по высоте главной новогодней елки равной 28 метрам и установленной на центральной площади города.
АСН24 18:37
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 09:57
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Sportbox.RU 12:54
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления

Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.
Gazeta.SPb 19:01
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Победа 31 15 декабря в 04:00
Футбол

СМИ сообщили имена планирующих покинуть «Зенит» игроков

По окончании текущего сезона несколько футболистов петербургского "Зенита" планируют покинуть клуб, сообщает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 20:04
Технологии

В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты

Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.
Москва 24 09:24
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное