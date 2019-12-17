Политика

РамблерРамблерРаскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»

Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
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Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:43, Ашберн
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
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Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину

Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
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