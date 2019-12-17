Политика
РамблерРаскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
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Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Экономика
Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Общество
Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России
Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Экономика
Repsol обложили в Сибири
В июне «Газпром нефть» подписала соглашение о намерениях о создании СП с Repsol и Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в объеме 35 млн тонн.
Футбол
В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Шоу-бизнес
Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних
Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Авто
Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Киберспорт
Blizzard назвала дату релиза Warcraft III: Reforged
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Общество
Сингапурский суд постановил конфисковать «Севастополь»
Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна из-за долгов, которые скопились в результате вынужденного простоя "Севастополя" в порту, так как получатель отказался принимать груз от компании, попавшей под санкции США.
Армия и оружие
Индия может приобрести сотни российских истребителей
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила 6 машин
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Технологии
В Росатоме рассказали об испытаниях «противоаварийного» топлива на АЭС
В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Футбол
Божович продолжит работу с «Крыльями Советов»
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни
Изменения во внешности Марины Хлебниковой многие поклонники певицы списывали на последствия смерти первого мужа.